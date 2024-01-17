Водонаева посмеялась над Бородиной при помощи монтажа из «Слова пацана»

Для этого она смонтировала ролик из отрывков сериалов "Слово пацана" и "Бригада". За Бородину звонил Иван Янковский в образе Вовы Адидаса.

В роли Жигаловой выступили главные герои "Бригады" в исполнении актеров Павла Майкова , Дмитрия Дюжева и Сергея Безрукова. В отрывке видео герои решают "послать" звонившего им "чебурека". Видео завершается монологом Вовы Адидаса, который по результатам разговора пришел к выводу, что его банде хотят "предъявить" за видеомагнитофон.

Накануне Бородина раскритиковала Жигалова за "работу в крысу" и поведение не "по понятиям". В ответ на это журналистка иронично предположила, что Бородина стала рассуждать "по понятиям", так как слишком много смотрела сериал "Слово пацана" о казанских бандитах. Жигалова подчеркнула, что не оскорбляла коллегу, а лишь говорила правду о чертах характера Бородиной, которые, по словам журналистки, известны многим.