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«Секс — это стресс»: Павел Воля попал в скандал из-за шутки про изнасилование

Российского комика Павла Волю раскритиковали и пытаются «отменить» за шутку про секс со спящей женщиной. В Сети завирусилось видео с концерта комика в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Павел Воля попал в скандал из-за шутки про изнасилование
© Вечерняя Москва

—Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась — уже чучух-чучух, чучух-чучух, — заявил артист во время концерта.

В свою очередь поклонники юмориста не оценили шутку и даже обвинили его в том, что он оправдывает изнасилование. В соцсетях фанаты пишут разные гневные комментарии, среди которых: «Шутки про изнасилование? Ой как весело насиловать спящую женщину»; «Насиловать спящую женщину, Паша, для вас нормально?». Некоторые пользователи призвали Волю больше не заниматься юмором.

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После волны хейта в сторону комика анонс с выступлением был удален из аккаунта Stand Up на ТНТ на YouTube. В Telegram-канале самого Воли ролик остался.

В свою очередь коллега Воли «по цеху» Илья Соболев заявил, что комики шоу Comedy Club уже давно шутят не смешно и объяснил, почему так считает.

Шоу-бизнес
Илья Соболев
Павел Воля
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