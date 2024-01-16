Павел Воля попал в скандал из-за шутки про изнасилование

Российского комика Павла Волю раскритиковали и пытаются «отменить» за шутку про секс со спящей женщиной. В Сети завирусилось видео с концерта комика в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

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—Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась — уже чучух-чучух, чучух-чучух, — заявил артист во время концерта.

В свою очередь поклонники юмориста не оценили шутку и даже обвинили его в том, что он оправдывает изнасилование. В соцсетях фанаты пишут разные гневные комментарии, среди которых: «Шутки про изнасилование? Ой как весело насиловать спящую женщину»; «Насиловать спящую женщину, Паша, для вас нормально?». Некоторые пользователи призвали Волю больше не заниматься юмором.

После волны хейта в сторону комика анонс с выступлением был удален из аккаунта Stand Up на ТНТ на YouTube. В Telegram-канале самого Воли ролик остался.