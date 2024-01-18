Концерт лидера «Несчастного случая» перенесли после жалобы активистов

Выступление певца Алексея Кортнева отменили в Ростове-на-Дону после жалобы главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Об этом сообщает «Подъем».

Акустический концерт солиста группы «Несчастный случай» должен был состояться 22 января в ростовском ресторане «Пино нуар». Накануне владелец заявил СМИ, что выступления не будет.

Кортнев подтвердил информацию, однако сказал, что не будет называть причину отмены выступления. При этом музыкант уверен, что мероприятие в конечном счете состоится — его просто перенесут на другую дату.

Напомним, что ранее Бородин обвинил Кортнева в русофобии, заявив, что на нем есть «клеймо предателя». Причиной стала критика певцом спецоперации и действий России на Украине. Позднее глава ФПБК рассказал, что ему удалось связаться с владельцем «Пино нуар» и объяснить ему, что выступление музыканта станет «ошибкой».