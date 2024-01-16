Гинзбург рассказал, как пережил развод с Поплавской

— Я сын альпиниста и сам выкарабкивался. Со мной не надо было сидеть, я мог справиться с любой болью. Кстати, у нас с Яной были общие друзья, и она поставила им условие: не общаться со мной. И для меня более важно, что они остались, а о тех, кто пропал, нет смысла жалеть. Значит, они и не были друзьями, — пояснил он.