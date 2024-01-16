«Сам выкарабкивался»: Гинзбург рассказал, как пережил развод с Поплавской
Актер Сергей Гинзбург, проживший в браке с актрисой Яной Поплавской 25 лет, рассказал, как пережил сложный период расставания.
— Я сын альпиниста и сам выкарабкивался. Со мной не надо было сидеть, я мог справиться с любой болью. Кстати, у нас с Яной были общие друзья, и она поставила им условие: не общаться со мной. И для меня более важно, что они остались, а о тех, кто пропал, нет смысла жалеть. Значит, они и не были друзьями, — пояснил он.
По словам Гинзбурга, его новая жена, которая младше актера на 30 лет, совсем не похожа на Поплавскую. Именно поэтому он и решился снова вступить в отношения, передает портал WomanHit.
В начале 2024 года актриса Яна Поплавская поделилась известием о том, что у нее родилась внучка. Новоиспеченный отец Клим Поплавский на днях снова отправился в зону спецоперации на Украине, куда ранее записался добровольцем.
В конце прошлого года сын российской актрисы Яны Поплавской уехал на фронт. Клим добровольно отправился защищать родную страну. Актриса рассказала, как отнеслась к решению старшего наследника. По ее словам, после обучения Поплавскому предложили участвовать в съемках документального проекта в зоне спецоперации.