Агутин обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Певец Леонид Агутин решил публично обратиться к своей жене Анжелике Варум на фоне слухов о разводе пары. У себя в Telegram-канале он поздравил супругу с 26-летней годовщиной знакомства.

По словам Агутина, все 26 лет он и Варум «смотрят в одном направлении» и он «не представляет, как могло быть иначе».

«Это называется судьба. Или ряд случайных закономерностей. А вокруг этого стержня происходит жизнь, полная событий и обстоятельств. Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. А мы есть и это правильно. Люблю и дорожу», — отметил певец.

Напомним, что последние несколько лет неоднократно звучали предположения о разводе пары. В частности, поклонников артистов беспокоило то, что Агутин и Варум перестали появляться вместе на публике и имеют разные спальные комнаты, в чем признавался сам певец.