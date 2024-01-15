Шаляпин вступился за Волочкову

Певец Прохор Шаляпин вступился за балерину Анастасию Волочкову после слива в интернет скандального видео. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с «Пятым каналом».

Ранее вокруг Волочковой разразился очередной скандал. Причиной стало оказавшееся в интернете видео, на котором балерина откровенно танцевала с актером Никитой Джигурдой.

Шаляпин, комментируя ролик, отметил, что он был снят третьим лицом у нее дома, а не в публичном месте. По мнению певца, у себя дома Волочкова может «делать все, что угодно».

«Давайте все-таки отличать публичные моменты от личных», — добавил он.