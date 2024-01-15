Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы

Певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканской Республики из-за полного еды чемодана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское СМИ.

По данным агентства, Иглесиаса задержали в аэропорту Пунта-Каны. Причиной стал чемодан певца, который прилетел с Багамских островов, набитый едой. В общей сложности в багаже Иглесиаса было более 40 килограмм продуктов, в том числе запрещенных к ввозу на территорию Доминиканской Республики.