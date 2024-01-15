Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы

Испанский исполнитель Хулио Иглесиас был задержан в аэропорту Доминиканской Республики из-за содержимого его чемоданов, но затем его отпустили. Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, инцидент произошел в воздушной гавани Пунта-Каны. В багаже певца, прилетевшего с Багамских островов, находилось более 40 кг продуктов. При остановке в Доминиканской Республике таможенники обнаружили у Иглесиаса свежие продукты, которые запрещено ввозить на территорию государства.

Кроме того, сейчас власти этой страны проявляют особую осторожность на границе на фоне обнаружения определенного вида насекомых.

Отмечается, что исполнитель и путешествующие с ним лица были задержаны в аэропорту на несколько часов. К урегулированию ситуации подключились власти Доминиканской Республики. В конечном счете певца отпустили.