Почему Шевчук остается в России, продолжая критиковать спецоперацию

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выпустил новый клип «Новости» с саркастическими заявлениями относительно спецоперации и ее участников. Как пишет Life.ru, несмотря на свое несогласие, музыкант не спешит уезжать из России — в стране его могут держать солидные активы.

Напомним, что свою позицию Шевчук публично обозначил еще в мае 2022 года. За критику властей и спецоперации он получил штраф по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Кроме того, выступления рокера отменили в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Позднее он сочинил песню «Родина, вернись домой», в которой призвал Россию закончить СВО и «не сходить с ума». В новом же клипе певец критикует российскую действительность и рекомендует всем, кто собрался родиться, «обратно залезть».

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Несмотря на несогласие с политикой властей и поддержку Украины, Шевчук заявлял, что Россию он покидать не собирается. Однако сейчас он, скорее всего, находится за границей. На новогодних праздниках его группа выступала в Дубае, Софии, а также в сербском Белграде. В феврале концерты «ДДТ» должны состояться в Ташкенте, а также в Казахстане, а позднее — в Тель-Авиве и на Кипре.

В России музыканта может держать доходный бизнес и дорогая недвижимость. Шевчук живет в Санкт-Петербурге на Моховой улице, где у певца имеется квартира в доме Мелихова площадью 260 квадратных метров. Эта недвижимость может стоить порядка 200 млн рублей. Сам особняк был построен в середине XIX века. Фасад богато декорирован и украшен необычной лепниной, а лестничная клетка выделена эркером и эффектным входным порталом.

Также у Шевчука есть дача — в Карельском перешейке на первой линии озера Красное, эта территория относится к особо охраняемой природной территории. На дворец дача не похожа, хотя на участке есть все необходимое. Соседей у рокера мало. Стоимость домовладения оценивается в 20 млн рублей.