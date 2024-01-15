СМИ: родственники Алена Делона устроили тяжбу из-за здоровья актера

Французский актер Ален Делон, члены семьи которого ведут тяжбу по поводу его здоровья, прошел официальное медицинское освидетельствование. Однако проверка состояния артиста медиком, назначенным прокуратурой, уже оспорена, пишет РИА Новости.

Ранее младший сын актера Ален-Фабьен обвинил свою сестру Аннушку в том, что та якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. В свою очередь спутница Делона Хироми Роллен обратилась в прокуратуру с письмом, в котором заявила, что его дети пытались «убить» знаменитого артиста.

13 января врач, назначенный прокурором округа Монтаржи, посетил Алена Делона в его поместье, чтобы оценить состояние здоровья звезды французского кино.

Результаты обследования еще не обнародованы, но адвокат, которая представляет интересы актера и его старшего сына Антони Делона, уже их обжаловала. Юрист заявила, что при медосвидетельствовании присутствовала Аннушка, «которая отвечала на вопросы» вместо своего отца.

«Эта ситуация ставит под сомнение законность данной экспертизы», - цитирует телеканал BFMTV письмо адвоката прокурору округа Монтаржи.