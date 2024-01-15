Суд отказался рассматривать иск Крида к Мизулиной

Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск певца Егора Крида (настоящая фамилия - Булаткин) к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной на 1 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство представителей Мизулиной и Лиги безопасного интернета и оставил иск Булаткина без рассмотрения в связи с тем, что ранее он подал аналогичный иск с аналогичными требованиями к тем же самым ответчикам, который рассматривается в Одинцовском суде Московской области", - огласила решение судья Юлия Лекомцева.

Певец и его представитель не явились в суд и не пояснили, почему они подали два одинаковых иска в разные суды.

В Одинцовском суде ТАСС подтвердили, что в мае 2023 года Крид подал к Мизулиной и ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который в настоящий момент рассматривается по существу. По делу назначена экспертиза, на время ее проведения слушания приостановлены.