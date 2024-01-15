SHOT: Актер Владимир Ильин смог остановить развитие рака

Владимир Ильин, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, смог остановить развитие рака. Об этом сообщает SHOT.

Как передает канал, с онкологическим заболеванием 76-летний Владимир Адольфович борется уже несколько лет.

По данным ресурса, ссылающегося на свой источник, "артист регулярно проходит лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии". В итоге "лечение тормозит деление раковых клеток, останавливая рост опухоли".

Издание отметило, что младшему брату Владимира Ильина, актеру Александру Ильину (кум Жора из "Дальнобойщиков"), "несколько лет назад тоже поставили страшный диагноз - рак пищевода последней стадии".

От этой же болезни скончался в 1990-м на 68-м году жизни их отец, актер Адольф Ильин, - сообщает издание.

Жена Владимира Ильина в беседе с каналом рассказала, что супруг "чувствует себя хорошо". Недавно он перенес операцию на ноге и продолжает работать.