В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Концерты артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) были отменены в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет. Об этом ТАСС сообщил источник в местной развлекательной индустрии.
Галкин должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января.
"Его концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено. В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены", - сказал источник.
Цена билетов на концерты Галкина в Таиланде варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей. Организаторы сняли их с продажи.
Ранее в Таиланде были отменены концерты экс-резидента Comedy Club комика Руслана Белого (признан в России иноагентом). В сообщении организаторов выступлений артиста указывалось, что отмена концертов "произошла по независящим от организаторов причинам".