Дочь Пересильд обратилась к психологу после съемок в «Слове пацана»

«Такое бывает, что мне говорят: „Понятно, как ты всего достигла“. Я не буду скрывать, это все равно неприятно. И ты в моменте пытаешься доказать, что в кино так не бывает, что у тебя известные родители и поэтому ты тут снимаешься. Наверно, это просто не понять зрителю», — пожаловалась девушка.