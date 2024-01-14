Маковецкий рассказал, как его соблазняла поклонница

Сергей Маковецкий в эфире программы «Однажды» рассказал, что одна из поклонниц уговаривала его уехать с ней в Италию. Девушка дарила ему букеты, а как-то попросила проводить ее до метро. По дороге она показала актеру фотографию своего дома в Италии и настойчиво предлагала уехать туда вместе с ней.