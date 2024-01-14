Маковецкий рассказал, как его соблазняла поклонница
Сергей Маковецкий в эфире программы «Однажды» рассказал, что одна из поклонниц уговаривала его уехать с ней в Италию. Девушка дарила ему букеты, а как-то попросила проводить ее до метро. По дороге она показала актеру фотографию своего дома в Италии и настойчиво предлагала уехать туда вместе с ней.
«Если бы я был хамом, мог бы воспользоваться наивной молодостью», — сказал актер.
Маковецкий от заманчивого предложения отказался, попытавшись убедить девушку в том, что она влюблена не в него, а в образы, созданные им на экране, пишет gazeta.ru
«Я сказал: «Девочка, ты любишь не меня, а моих персонажей. Я и персонажи — это разные вещи, со мной может справиться только моя Елена», — объяснил он.
Сергей Маковецкий и Елена Демченко счастливы в браке. Елена значительно старше, но это совсем не мешает Сергею любить супругу.