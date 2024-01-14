Корнелюк раскритиковал представителей шоу-бизнеса
Игорь Корнелюк, певец и композитор, заслуженный деятель искусств России, огорчен курсом на эпатаж, сложившемся в отечественном шоу-бизнесе. В беседе с журналистами absatz.media он отметил, что артисты ориентированы не на творчество, а на то, как удивить зрителя.
«Я согласен, что благодаря экстравагантной одежде и перьям артиста часто видно издалека. Но у меня сейчас такое впечатление, что наши артисты достигли какого-то апогея творчества. Что настолько все стали великими и сделали столько нетленок в своей жизни, что стало больше не о чем думать. Почему никто не думает о том, чтобы возникало что-то подобное слову «творчество» хотя бы иногда?» - констатировал музыкант.
Ранее советский и российский певец Игорь Корнелюк заявил, что не принимает участия в телевизионном фестивале «Песня года», поскольку ему перестало это быть интересным.
«Я не участвую во всей этой истории: просто не играю в эти игры. Мне перестало это быть интересно. Я не рвусь туда и никаких заявок не подаю», — объяснил Корнелюк.