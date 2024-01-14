Корнелюк раскритиковал представителей шоу-бизнеса

«Я согласен, что благодаря экстравагантной одежде и перьям артиста часто видно издалека. Но у меня сейчас такое впечатление, что наши артисты достигли какого-то апогея творчества. Что настолько все стали великими и сделали столько нетленок в своей жизни, что стало больше не о чем думать. Почему никто не думает о том, чтобы возникало что-то подобное слову «творчество» хотя бы иногда?» - констатировал музыкант.