Глызин признался, что на многих его концертах дежурили врачи

Алексей Глызин в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ признался что у него есть проблемы со здоровьем. Певец рассказал, что еще во время службы в армии сильно застудил почки и заработал хронический недуг.

Уже позднее, на многих его концертах в период обострения болезни работала бригада скорой помощи. По словам певца, его тошнило из-за ужасной боли, пишет gazeta.ru.

«У меня выходили камни, это неприятно. Женщинам в этом смысле немного проще, у них анатомия другая, а вот мужчинам неприятно, выходит через канал», — объяснил Алексей.