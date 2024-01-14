Резник сравнил Вайкуле с «Фомой, не помнящим родства»

«Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней «Вернисаж». Мы получили «Золотую лиру». Она долгое время называла меня своим продюсером, таскавшим ее на радиостанции и телеканалы. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью», — сообщил поэт.