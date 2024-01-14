Резник сравнил Вайкуле с «Фомой, не помнящим родства»
Илья Резник удивлен решением Лаймы Вайкуле, которая не поздравила композитора Раймонда Паулса с 88-летием. Он считает, что певица многим обязана композитору, да и живут они недалеко друг от друга.
«Хотя могла бы и приехать: они же живут рядышком. Но я этому уже не удивляюсь: пусть эти подлые выходки останутся на ее совести. К сожалению, Вайкуле оказалась «Фомой, не помнящей родства»», — заявил он.
Резник считает певицу неблагодарным человеком. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней «Вернисаж». Мы получили «Золотую лиру». Она долгое время называла меня своим продюсером, таскавшим ее на радиостанции и телеканалы. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью», — сообщил поэт.
Ранее Резник заявил, что понимает причину такого поведения певицы. По его мнению, Вайкуле тяжело больна.