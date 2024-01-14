Отменен концерт Лолиты в Новосибирске
У Лолиты Милявской были запланированы два концерта в Новосибирске. 2 апреля – в ДК Железнодорожников, 31 марта – в Доме ученых СО РАН. Стало известно, что апрельское выступление не состоится, Об этом сообщает издание Сиб.фм со ссылкой на ДК железнодорожников города
Причину, по которой выступление артистки не состоится, организаторы не называют.
Администрация Дома ученых Новосибирска, в свою очередь, сообщила, что никаких распоряжений об отмене концерта Милявской не получала.
Новосибирские выступления Лолиты могут быть отменены, к этому призывает глава Совета отцов региона Сергей Майоров. Сергей Майоров в первую очередь апеллирует к тому, что нельзя приглашать в наш город артистов, которые пагубно влияют на умы молодежи. После скандальной вечеринки в числе таких звезд оказалась и Лолита Милявская.