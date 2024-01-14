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Отменен концерт Лолиты в Новосибирске

У Лолиты Милявской были запланированы два концерта в Новосибирске. 2 апреля – в ДК Железнодорожников, 31 марта – в Доме ученых СО РАН. Стало известно, что апрельское выступление не состоится, Об этом сообщает издание Сиб.фм со ссылкой на ДК железнодорожников города

Отменен концерт Лолиты в Новосибирске
© РИА Новости

Причину, по которой выступление артистки не состоится, организаторы не называют.

Администрация Дома ученых Новосибирска, в свою очередь, сообщила, что никаких распоряжений об отмене концерта Милявской не получала.

Новосибирские выступления Лолиты могут быть отменены, к этому призывает глава Совета отцов региона Сергей Майоров. Сергей Майоров в первую очередь апеллирует к тому, что нельзя приглашать в наш город артистов, которые пагубно влияют на умы молодежи. После скандальной вечеринки в числе таких звезд оказалась и Лолита Милявская.

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