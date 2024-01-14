Отменен концерт Лолиты в Новосибирске

У Лолиты Милявской были запланированы два концерта в Новосибирске. 2 апреля – в ДК Железнодорожников, 31 марта – в Доме ученых СО РАН. Стало известно, что апрельское выступление не состоится, Об этом сообщает издание Сиб.фм со ссылкой на ДК железнодорожников города

Причину, по которой выступление артистки не состоится, организаторы не называют.

Администрация Дома ученых Новосибирска, в свою очередь, сообщила, что никаких распоряжений об отмене концерта Милявской не получала.