У компании Кадышевой обнаружились долги перед государством

Коллектив Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» в последнее время практически не выступает. Как писали СМИ, у исполнительницы проблемы со здоровьем, поэтому она отказывается от концертов. Возможно, из-за этого ООО «Театр „Золотое кольцо“», учредителем которого является Кадышева, обязали заплатить государству 1,6 миллиона рублей.

Надежда Кадышева в одной из последних бесед с журналистами призналась, что порой на своих концертах видит людей, которых давно нет в живых. В том числе ее гостями были царь Николай, его жена Александра Федоровна, четыре княжны и царевич Алексей. Члены монаршей семьи слушали ее песни и даже благодарили.