Ваенга пожаловалась на тяжелый грипп
Елена Ваенга две недели назад заболела гриппом. И до сих пор не может справиться с недугом. Певице пришлось перенести концерт, запланированный на 13 января.
«У всех, конечно, были разные болезни, но эмоционально хочу сказать, что такого гриппа я не помню в своей жизни ни разу. Первый раз болела ковидом, второй раз болела ковидом, третий раз болела ковидом, но, чтобы таким гриппом… Я слегла второго числа, наверное, встала я 11 числа. Это только я встала. Я не думала, что так болеют гриппом отвратительно», - написала Ваенга в микроблоге.
Елена очень переживала из-за отмены концерта, но болезнь не дала ей выхода. Она очень ослабела и охрипла. Речь о выступлении даже идти не могла, - рассказывает Экспресс Газета.
Певица Елена Ваенга связала недавний обморок в Театре на Малой Бронной с напряженным рабочим графиком. Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. По словам Ваенги, последнее время она работает на износ.