Ваенга пожаловалась на тяжелый грипп

«У всех, конечно, были разные болезни, но эмоционально хочу сказать, что такого гриппа я не помню в своей жизни ни разу. Первый раз болела ковидом, второй раз болела ковидом, третий раз болела ковидом, но, чтобы таким гриппом… Я слегла второго числа, наверное, встала я 11 числа. Это только я встала. Я не думала, что так болеют гриппом отвратительно», - написала Ваенга в микроблоге.