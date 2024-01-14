Бывшая возлюбленная Макаревича* экстренно госпитализирована

Анна Рождественская, бывшая жена Андрея Макаревича, госпитализирована с нарушением речи и поражением головного мозга. Чуть ранее женщину уже помещали в стационар с подобными симптомами. Тогда ей диагностировали нарушение речи и дисметаболическую энцефалопатию — повреждение и гибель клеток головного мозга.

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После проведенного лечения Анну выписали, но вскоре ее дочери пришлось снова вызывать скорую помощь, пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Ранее женщина обращалась к психиатру, который обнаружил у нее серотониновый синдром (повышенную активность центральной нервной системы). После приема лекарств, выписанных психиатром, у Рождественской отказали ноги. Как писали СМИ, Макаревич оплатил курс восстановительного лечения

Роман Макаревича и Рождественской начался в 1998 году и завершился спустя два года. Сейчас их общей дочери 23 года.