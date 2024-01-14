Михаил Ширвиндт высказался о «недовырезанных из эфира звездах»

«Если покаяние – это эффективная мера, то я считаю, что все недовырезанные из эфира звёзды, которые принимали участие в новогоднем огоньке, должны покаяться перед всеми нами за безвкусицу и безудержное веселье в создавшейся ситуации у нас в стране, – считает Ширвиндт. – Они же этого не делают».