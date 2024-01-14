Михаил Ширвиндт высказался о «недовырезанных из эфира звездах»

Михаил Ширвиндт призвал «недовырезанных из эфира звёзд» покаяться за новогодние огоньки
Известный телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские звёзды шоу-бизнеса должны принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.
По мнению ведущего шоу «Съедобное/несъедобное», не только участники «голой вечеринки» Насти Ивлеевой должны каяться, передаёт Pravda.Ru.
«Если покаяние – это эффективная мера, то я считаю, что все недовырезанные из эфира звёзды, которые принимали участие в новогоднем огоньке, должны покаяться перед всеми нами за безвкусицу и безудержное веселье в создавшейся ситуации у нас в стране, – считает Ширвиндт. – Они же этого не делают».
При этом он отметил, что ему понравился мем с певцом Валерием Леонтьевым, который ходит по Сети Интернет.
«Там Валерий предстаёт в мягко скажем откровенных костюмах, сценических, это его сценический образ. И там же фигурирует подпись – настоящий пацан или настоящий мужик никогда не извиняется. Вот это всё характеризует ситуацию», – резюмировал телеведущий.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», народный артист России Филипп Киркоров из-за появления на «голой вечеринке» лишился не только новогодних эфиров, но и солидного заработка в праздничные дни. Теперь же стало известно, что бойкот отечественного поп-короля в России официально продлён.