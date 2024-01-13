Корнелюк объяснил, почему его не берут в «Песню года»

В последние годы российский телевизионный эфир потерял немало звезд. Одни эмигрировали и демонстративно разорвали связи с родиной, другие «проштрафились» в скандальной голой вечеринке. Но есть и артисты, которые по загадочным причинам просто ушли в тень. На крупнейших музыкальных событиях страны давно не видно Аниты Цой, Татьяны Булановой, Александра Серова, Стаса Пьехи и ряда других артистов, без которых когда-то не обходился ни один фестиваль.

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Похожая участь настигла и Игоря Корнелюка. В советское время представить «Песню года» без его участия было просто невозможно, однако с последнего появления на сцене фестиваля прошло более двадцати лет. Для поклонников пропажа певца была настоящей загадкой. Ответ, впрочем, оказался простым: Корнелюку не интересно в этом участвовать.

«Я не участвую во всей этой истории: просто не играю в эти игры. Мне перестало это быть интересно. Я не рвусь туда и никаких заявок не подаю», — рассказал он в беседе с «МК».

С Игорем Крутым, отвечающим за нынешнюю «Песню года», у музыканта связи нет, хотя в прошлом они хорошо ладили. Корнелюк подчеркивает, что это не связано с личной неприязнью или обидами.

«Я просто сам не проявляю никакой инициативы по причине бессмысленности этого всего. Я немножко другим занимаюсь, вот и все. Сейчас мне больше интересно писать музыку к кино, к спектаклям. Песни мне стали не очень интересны», — признался артист.