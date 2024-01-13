Представители ТНТ поставили точку в споре Разина с Лазаревым

Канал ТНТ внес ясность по поводу прав на использование песни «Седая ночь». Проблема возникла из-за того, что в фильме «Иван Васильевич меняет все!» эту композицию на французском языке исполнил Сергей Лазарев. Андрей Разин заявил, что нарушены его авторские права и пригрозил судами и скандалами, пишет Экспресс Газета.

Представители телеканала объяснили, что претензии экс-продюсера «Ласкового мая» не обоснованы и на его гнев не стоит обращать внимания.

«Для использования песни „Седая ночь“ разрешение Андрея Разина не требуется, и его нападки на артиста Сергея Лазарева — это претензии юридически неподготовленного человека. Телеканал ТНТ приобрел права на переработку этой песни в исполнении Сергея Лазарева в фильме „Иван Васильевич меняет все!“, исходя из актуальной информации о правообладателях, песня исполняется абсолютно законно», — сказал представитель ТНТ.