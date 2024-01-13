Бузова: «Никто меня никогда не заменит»

«Вчера, например, я закончила свой рабочий день в четыре часа утра. Такой график, как у меня, мало, кто может выдержать. Но я не позволяю себе сказать: «Ой, я устала, мне надо отдохнуть». Никогда в жизни», - резюмировала звезда.