Бузова: «Никто меня никогда не заменит»
Ольга Бузова убеждена, что является незаменимой. На эту тему она поговорила с журналистами портала prozvezd.info.
«Никто меня никогда не заменит. Если бы меня не было, меня нужно было бы придумать. А меня и придумать невозможно. Это какой фантазией должен обладать человек, чтобы меня заменить!» — убеждена Бузова.
Певица рассказала, что отдает себя профессии на 100 процентов и поэтому смогла добиться успеха.
«И вообще я вам все напоминаю еще раз: когда ты понимаешь, чего ты хочешь, чего ты достоин и какое твое место в жизни, ты его займешь обязательно. Рано или поздно, но займешь», подчеркнула она.
По словам Бузовой, ее успех пропорционален ее трудолюбию.
«Вчера, например, я закончила свой рабочий день в четыре часа утра. Такой график, как у меня, мало, кто может выдержать. Но я не позволяю себе сказать: «Ой, я устала, мне надо отдохнуть». Никогда в жизни», - резюмировала звезда.
Певица и телеведущая Ольга Бузова дала концерт на тридцатиградусном морозе в Серпухове. Об этом она рассказала у себя в микроблоге.