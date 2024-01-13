Дочь Пригожина рассказала о пластической операции

Незадолго до Нового года Даная Пригожина сделала пластическую операцию, чтобы восстановить фигуру после родов. Даная родила сына летом прошлого года. Она сильно поправилась, и, хотя смогла скинуть 30 килограммов, до желаемого результата было далеко.

И вот недавно 26-летняя Даная решилась на радикальные меры. Подробности она рассказала журналистам «СтарХита».

«Мне сделали комплексную операцию: абдоминопластику с переносом пупка, ушиванием диастаза и липосакцией живота и боков. Чувствую я себя прекрасно. Меня на следующий день выписали. Могу точно сказать, что доктор меня хвалит. Болей сильных я не ощущала, все достаточно терпимо…», - объяснила она.

По словам дочери Пригожина, обращение в клинику обошлось ей в миллион рублей. Но оно того стоило.

«Для сохранения результата — конечно, необходимо соблюдать диету и вести активный образ жизни, включая физические упражнения и так далее. Просто теперь это будет гораздо легче, спокойнее. Ведь я знаю, что живот не повиснет до колен», - отметила Даная.