Кристина Асмус колко выразилась в сторону журналистов на десятилетии дочери

Наследнице Кристины Асмус и Гарика Харламова на днях стукнуло 10 лет. В честь такого события экс-супруги, забыв про недомолвки и недопонимания, сошлись на празднике. Пара улыбалась, наслаждаясь взрослением дочери, позировала на камеру и проводила время вместе. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда артисты возобновляют общение ради своего ребенка. Они, в отличие от многих звездных родителей, делают всё возможное, чтобы расторжение брака никак не отразилось на детях.

Праздник прошел чудесно. На него явились также бабушки — мамы Асмус и Харламова. Большая семья с удовольствием позирует на фоне серебряных шаров и пиксельного дождика. На Кристине надет потрясающий комбинезон, подчёркивающий фигуру. Гарик, в своей любимой манере, надел черную толстовку, брюки и кепку. Наследница выглядит тоже вполне счастливой, и радуется каждому моменту, проведенному с родителями.

Всеми снимками сама Асмус поделилась на странице социальной сети. Обратили внимание поклонники на подписи к фотографиям. Кристина и раньше могла колко высказаться в сторону других людей. Например, после того как актер Саша Петров женился на Виктории Антоновой, исполнительница главной роли сериала «Райцентр» выложила селфи с подписью «Друг R.I.P». В этот раз актриса оставила послание журналистам.