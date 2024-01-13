Сафронов рассказал, почему Соломин отказывался ему позировать

«С Юрой мы познакомились еще в начале 90-х, — рассказывает Никас. – Несмотря на звания и высокий статус, он всегда был открыт к общению, общался вежливо и доброжелательно. Помню, в начале 2000-х я предложил написать его портрет. Юра сначала вежливо отказался: «Я этого не достоин», - сообщил художник.