Сафронов рассказал, почему Соломин отказывался ему позировать
Никас Сафронов рассказал об удивительной скромности художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.
«С Юрой мы познакомились еще в начале 90-х, — рассказывает Никас. – Несмотря на звания и высокий статус, он всегда был открыт к общению, общался вежливо и доброжелательно. Помню, в начале 2000-х я предложил написать его портрет. Юра сначала вежливо отказался: «Я этого не достоин», - сообщил художник.
И только после того, как Никас зазвал актера к себе в гости и показал свои картину, он смог уговорить Соломина немного попозировать, пишет «Московский Комсомолец».
Никас с гордостью отметил, что именно эта работа не раз выставлялась и всегда пользовалась большой популярностью у посетителей выставок. Очень нравилась она и самому Соломину.
«Его обожали друзья, родные, коллеги, театральная труппа Малого театра. Наверное, мало кого из актеров так искренне любила вся актерская братия», — подчеркнул Сафронов.
Юрий Соломин, народный артист Советского Союза, руководитель Академического Малого театра России скончался 11 января на 89-м году жизни после тяжелых болезней и недавно перенесенного инсульта.