Киркоров по-прежнему в опале у организаторов концертов

Филипп Киркоров после появления на «голой вечеринке» лишился и новогодних эфиров, и концертов. В окружении Филиппа надеялись, что бойкот закончится с новогодними праздниками, пишет «Московский Комсомолец». Но, как оказалось, несмотря на все попытки Филиппа Бедросовича оправдаться, организаторы мероприятий со звездами шоу-бизнеса пока не готовы вернуться к работе с ним.

Так, Киркоров в Москве должен был поздравлять женщин с Международным женским днем сразу в нескольких крупных сборных концертах. Филипп должен был выступать в компании с Басковым, Валерией, Долиной, Хабибом и другими звездами.

Однако внезапно на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих 3 марта артистов.

В ближайшее время и сольных концертов у Филиппа не планируется.

«Не каждый заказчик и организатор сейчас будет связываться с приглашением Филиппа. Понимают, что могут возникнуть проблемы. Его концерт могут позволить себе только очень обеспеченные люди и крупные корпорации, им репутация дороже», — приводит слова источника «МК».

На фоне скандала с «голой» вечеринкой и отмены многих артистов Киркоров выпустил в свет песню, которая называется «Слухи». Многие строчки звучат очень проникновенно. Например:

«Вы не судите, я ведь всего лишь человек. Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось».

Или вот еще:

«Расскажите правду, кто друзья, кто мои враги, а кто же я?».

Многие уже успели назвать эту песню настоящей исповедью.