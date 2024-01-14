Какой сюрприз поклонникам подготовил Киркоров?

«Отмена» народного артиста России Филиппа Киркорова может продлиться до весны текущего года. Какие последние новости о поп-короле российской эстрады, уедет ли он из России?

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Бойкот Киркорову продлили

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Выступления народного артиста России на сцене зрители не увидят как минимум до весны, сообщает MK.ru. По данным издания, бойкот Киркорову «официально продлен».

Как уточняется, в начале марта певец должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах, а его поклонники уже приобретали билеты на грядущие мероприятия. В частности, поп-король планировал поздравить представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

Одно из выступлений Киркорова было запланировано на 3 марта, где он должен был спеть на одной сцене с коллегами Николаем Басковым, Ларисой Долиной, Валерией и другими артистами. Однако на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих звезд.

Сольных концертов певца в ближайшее время также не предвидится. Как пишет MK.ru со ссылкой на источники, заказчики и организаторы музыкальных шоу сейчас не горят желанием связываться с Киркоровым.

«Не каждый заказчик и организатор сейчас будет связываться с приглашением Филиппа. Понимают, что могут возникнуть проблемы. Его концерты могут позволить себе только очень обеспеченные люди и крупные корпорации, но им репутация дороже», — сообщает издание.

Будет ли Киркоров праздновать день рождения на сцене

Киркоров планировал отметить на сцене свой день рождения в конце апреля. До появления на «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, артист сообщил название театра, где пройдут его выступления по случаю личного праздника.

«Впрочем, до даты выступлений осталось три месяца, а продажа билетов до сих пор не началась. В афише театра выступления Киркорова тоже не значатся», — пишет MK.ru.

Когда Киркоров может вернуться в эфиры на ТВ

Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал NEWS.ru, что, по его мнению, разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. Спикер выразил уверенность в том, что весной обсуждение скандального мероприятия сойдет на нет и «отмененные» знаменитости, в том числе Киркоров, вернутся в эфир на телевидение.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет как инфоповод эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — считает музыкальный критик.

Какой сюрприз для поклонников подготовил Киркоров

Telegram-канал «НеМалахов» 13 января сообщил, что Киркоров продолжает набивать татуировки на руке. Как пишет ресурс, новый рисунок артист прячет под одеждой, а покажет его только на концертах в честь дня рождения.

«Киркоров продолжает набивать „рукав“ и прятать его под одеждой — мол, сюрприз к концертам в честь дня рождения. А будут ли они? Вот в чем вопрос», — отмечалось в публикации Telegram-канала.

Ранее на теле артиста заметили две тату — жука-скарабея на тыльной стороне ладони и слово KING (в переводе с английского — «король») на пальцах.

Какую песню выпустил Киркоров после «голой» вечеринки

12 января артист представил свою новую композицию под названием «Слухи», в которой призвал «не судить его, ведь он всего лишь человек».

«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — спел артист.

Уедет ли Киркоров из России

Продюсер и композитор Евгений Кобылянский в беседе с NEWS.ru предположил, что Киркоров может уехать из России после «отмены» из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.