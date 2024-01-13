Комик Руслан Белый* пожаловался на полосу неудач

Руслан Белый уехал из России в прошлом году. И с тех пор его жизнь резко изменилась к худшему. Об этом он рассказал в интервью Сергею Матросову на YouTube. Сейчас 43-летний Белый живет с молодой женой в Испании, летом 2022 года у них родилась дочь.

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Теперь жизнь артиста стала напоминать бег с препятствиями. Так, он рассчитывал на два концерта в Таиланде в январе, в Паттайе и на острове Пхукет, но их отменили. Причем узнал Руслан об отмене только по прилету на место. Он связывает это с политикой, пишет teleprogramma.pro.

«Тебе не присылают никакую официальную бумажку, просто говорят, не проводите, а то вы знаете. Судя по всему, по каким-то политическим мотивам, то, что я иноагент, что я в своем творчестве позволяю новостную повестку», - объяснил Белый.

Ранее Руслан Белый сравнил жизнь в Москве и Барселоне. Сравнение было не в пользу Испании. Комик назвал Москву лучшим городом в мире.