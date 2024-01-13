«Это чудовищно»: Балуев рассказал о личной трагедии

Александр Балуев пожаловался, что не может увидеть родную дочь уже несколько лет. В начале нулевых актер женился на польской журналистке Марии Урбановской. Однако через десяток лет брак распался, и Мария уехала на родину.

Затем случилась пандемия коронавируса, изменилась политическая обстановка, в итоге дело дошло до практически закрытых границ. И Балуев потерял возможность встречаться с наследницей. Об этом пишет «Экспресс Газета».

Александр крайне огорчен тем, что сейчас визу получить практически невозможно. Ему не остается ничего, кроме того, как общаться с дочерью через интернет.

«Сначала было трудно общаться из-за ковида, теперь стало еще хуже. Потому что в ковид я хотя бы мог получить визу, а теперь не могу, у меня нет права пересечения никаких границ. Это чудовищно — не иметь возможности повидаться, пообщаться с самым родным человеком», - отметил Балуев.