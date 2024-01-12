Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла появившуюся только что в СМИ информацию о смерти своего отца.

"Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить", - приводят "Известия" слова дочери поэта.

Также издание приводит подтверждение того, что Рубинштейн жив, от источника в больнице, где он находится после тяжёлого ДТП.