Рената Литвинова показала, как отмечает 57-летие

Режиссер и актриса Рената Литвинова показала, как отметила свой день рождения. Снимками она поделилась в Instagram.

В пятницу, 12 января свое 57-летие отметила Рената Литвинова, поздравив себя черно-белой фотографией на фоне пейзажа. На другом кадре она показала букет нежно-розовых роз на фоне морского побережья. Актриса не отметила точную локацию, но, по всей видимости, она находится на юге Франции.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.