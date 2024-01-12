Возмездие за «голую вечеринку» Ивлеевой обрушилось с неожиданной стороны

Новое возмездие за «почти голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой обрушилось на знаменитостей с неожиданной стороны. Как сообщает «Царьград», теперь проблемы связаны и с самим клубом «Мутабор».

Вечеринки в «Мутаборе» небезопасны для здоровья

Видео дня

Накануне Лефортовский суд Москвы закрыл скандальное заведение на 90 суток. Причиной стала проверка сотрудниками Роспотребнадзора, которые обнаружили в помещении «следы жизнедеятельности» грызунов, неудовлетворительное состояние стен и потолка, отсутствие термометров по стандартам, а также грязь и пыль, в том числе и в барной зоне.

Вероятно, пыль и грязь кажутся незначительными недостатками, а в подобных заведениях действительно трудно провести качественную санитарную обработку. Но надо признать, что такая уборка «Мутабору» явно требуется, поскольку наличие грызунов приводит к довольно неприятным последствиям. На фоне этого возникает вопрос — что теперь должны делать знаменитостям, которые в почти обнаженном виде посетили клуб. Издание отмечает, что на всякий случай им стоит сдать медицинские анализы.

Некоторые пытаются отмолчаться

Некоторые звезды на фоне скандала пытаются откупиться или избежать внимания возмущенного общества. Наиболее простой способ выбрали те участники, которые остались в тени. Например, Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова), уехала вместе с семьей на Сейшельские острова. При этом ее отъезд кажется поспешным, поскольку поехала знаменитость туда в сезон дождей. Сама певица объяснила это просто — не посмотрела прогноз погоды заранее.

Ее примеру последовала и телеведущая Ольга Орлова. В «Мутаборе» она предпочитала не сниматься на камеру, а снимать сама. Все происходившее в клубе в соцсетях она объяснила досадной ошибкой. После этого звезда тоже покинула Москву и находится где-то на юге, выкладывая фото у бассейна и в окружении буйной растительности.

Больше всех досталось организатору

Не исключено, что скоро страну покинет и Ивлеева. Слухи, что блогер или уже уехала из России или же готовится к этому, становятся все настойчивее. Первая реакция звезды на общественное возмущение была довольно специфичной — в опубликованном через несколько дней обращении она отрицала свою ответственность и нападала на критиков. В трехминутном видео Ивлеева утверждала, что костюмы выбирали сами гости, а виноват в происходящем тот, кто опубликовал снимки — якобы это была закрытая вечеринка.

Однако в конце ролика блогер все же заявила, что собранные на второй день вечеринки средства пойдут на благотворительность. По ее словам, это единственный вариант развития событий в этом ключе. Подобные извинения не помогли и в результате Ивлееву, как и ее гостей, стали отменять, лишая их контрактов на рекламу, выступлений и эфиров. После этого блогер записала еще одно извинение, намного более слезное и растянутое.

В 2024 году основная интрига вокруг Ивлеевой закрутилась по поводу ее местонахождения. В первые дни января стали появляться слухи, что знаменитость уехала в ОАЭ. 6 января она опубликовала короткое опровержение, заявив, что находится в Санкт-Петербурге, передав «морознейший привет» подписчикам. Однако на распространение информации о ее отъезде это не повлияло и общественность считает, что скоро Анастасия появится где-то за границей. Видео же и вовсе могло быть записано заранее.

Попытки загладить вину

Иной вариант в сложившейся ситуации выбрали Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Первый попытался сгладить острые углы, доведя свою версию до высших эшелонов власти через пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. После он записал обращение, в котором извинился за свое участие в вечеринке. А недавно стало известно о крупном пожертвовании певца белгородским детям.

Милявская и Собчак в первые дни не сориентировались в ситуации. Первая заявила, что не ожидала такого резонанса от закрытого мероприятия, а вторая сказала, что ее не волновала реакция общественности на ее появление в клубе «Мутабор» и проблем в произошедшем она не видит.

Теперь же все трое решили исправиться перед россиянами на фоне ситуации в Белгороде. Звезды решили помочь жителям города, пострадавшим от обстрела Вооруженных сил Украины 30 декабря и начали собирать средства. Первой кампанию стартовала Собчак, которая организовала сбор средств на переселение жителей территорий, которые могут оказаться под обстрелом. К ней присоединилась Лолита — певица напомнила, что уже выделяла средства на помощь жителям Шебекино Белгородской области. Киркоров же заявил, что передаст на помощь свой гонорар за участие в «Новогодней маске» на НТВ.

Еще один участник, рэпер Vacio (Николай Васильев), решил искупить вину более радикальным образом. На мероприятии он оказался в одном носке и кроссовках, что привело в общей сложности к 25 суткам ареста и вручению ему повестки.