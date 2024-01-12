Подруга Грачевского раскрыла новые подробности о его внебрачном сыне

Борис Грачевский всегда отшучивался, когда речь заходила о его внебрачном сыне, рассказала NEWS.ru директор кинофестиваля визуальных искусств Всероссийского детского центра «Орленок» и близкая подруга режиссера Лариса Преториус. По ее словам, звали этого ребенка Максим, а работал он во Всероссийском государственном университете кинематографии. Он всегда находился за пять минут ходьбы от студии «Ералаша», однако зайти и познакомиться с отцом никогда не решался.

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Действительно у него рос ребенок, мама которого работала в «Орленке» <...> Он работал во ВГИКе, и одновременно учился на заочном — на юридическом факультете. От театрального вуза до киностудии Горького, где базировался «Ералаш», пять минут ходьбы. Но Максим почему-то так и не решился зайти к отцу познакомиться. А сам Боря отшучивался, когда я пыталась поговорить с ним о сыне, — вспомнила Преториус.

По ее словам, в последний разговор Грачевский заявил, что Максим не его сын. Об этом ему сказала мать мальчика, вспомнила Преториус. При этом она допускает, что это могло вырваться из уст женщины на эмоциях.

Притом, что Максим похож на Борю больше остальных его детей (всего у Грачевского пятеро детей. — NEWS.ru). Вообще мальчик умный вырос. Работает в сфере питания — открыл несколько ресторанов, — рассказала подруга Грачевского.

Она добавила, что Максиму всегда хотелось доказать что-то отцу. Когда-то он даже говорил, что станет президентом, вспомнила она, добавив, что внебрачный сын пришел на похороны режиссера несмотря на все.