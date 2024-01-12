«Нужно санировать телефон»: Собчак рассказала, почему шансонье-украинца не пустили в Россию

Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что певцу Михаилу Бублику, имеющему гражданство Украины и ВНЖ России, отказали во въезде в РФ после проверки телефона. По словам Собчак, причиной стали «свидетельства недостаточной лояльности СВО».

41-летний Бублик родился под Мариуполем и в последние годы жил в России. Собчак отметила, что артист, исполняющий песни в жанре шансон, был очень востребован на российских корпоративах.

Как утверждает Собчак, проблемы на границе возникли у Бублика, вернувшего из поездки, в ноябре 2023 года. Артиста якобы попросили показать телефон, он отдал его пограничникам, те открыли переписки и нашли доказательства «недостаточной лояльности» к спецоперации.

По словам журналистки, затем он интересовался в соцсетях, что делать человеку с украинским гражданством и ВНЖ России, если его не пустили в РФ с формулировкой «въезд ограничен». Позже сам Бублик посоветовал другим пользователям «внимательно санировать телефон» перед прохождением границы и «быть искренними», так как «въехать можно только с искренними помыслами», заявила Собчак.

Концертный директор певца на просьбу прокомментировать отказ во въезде заявил, что стоит «больше верить слухам».