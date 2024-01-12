Певица Диана Анкудинова рассказала об издевательствах в детском доме

20-летняя певица Диана Анкудинова, которая прославилась после выступлений на шоу «Голос. Дети» и «Ты Супер!», рассказала о своем детстве. Девушка росла в неблагополучной семье, а после – в детдоме, где над ней издевались сверстники.

«Это было плохое время. Все, что я помню – плохие моменты. Например, как меня топили ванной или били головой о стенку, много странных людей наваливались и буквально лежали на мне. У меня была сломана ключица, порвана губа», – рассказывает Диана.

Певица может спокойно говорить об ужасах прошлого благодаря работе с психологом, передает news.ru. Звезда уже много раз проговаривала случившееся с ней, поэтому теперь может делать это спокойно.

Также ее радует современная тенденция обращаться за помощью к специалисту при возникновении проблем. Диана надеется, что ее поколение вырастет психологически здоровым.