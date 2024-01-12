Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста и намекнула на причину развода

Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Кудрявцева не назвала точной причины расставания, лишь заявив, что «алкоголь — зло».

«Комментарии не даю. СМИ не беспокоить. Спасибо», — добавила она позднее.

Телеведущая также отметила, что вынесла «личное в публичное» намеренно.

Напомним, что Кудрявцева замужем за 37-летним Макаровым с 2013 года — для нее это уже третий брак. В 2018 году у них родилась дочь Мария. Отметим, что хоккеист младше своей супруги на 17 лет.