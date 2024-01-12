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Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста и назвала причину развода

Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста и намекнула на причину развода
© ТАСС

Кудрявцева не назвала точной причины расставания, лишь заявив, что «алкоголь — зло».

«Комментарии не даю. СМИ не беспокоить. Спасибо», — добавила она позднее.

Телеведущая также отметила, что вынесла «личное в публичное» намеренно.

Напомним, что Кудрявцева замужем за 37-летним Макаровым с 2013 года — для нее это уже третий брак. В 2018 году у них родилась дочь Мария. Отметим, что хоккеист младше своей супруги на 17 лет.

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Первым мужем телеведущей был барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленок — у них родился сын Жан. Пара просуществовала всего два года, с 1990 по 1992 год. Второй брак телеведущая заключила с московским бизнесменом Матвеем Морозовым, он продлился с 2004 по 2007 года.

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