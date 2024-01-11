Состояние кошки Тейлор Свифт оценили в $97 миллионов
Кошка американской певицы Тейлор Свифт стала одним из самых богатых домашних животных в мире, пишет портал AllAboutCats.
Согласно оценкам экспертов, состояние кошки по имени Оливия Бенсон составляет $97 миллионов долларов. Девятилетний питомец участвует в съемках клипов и рекламных роликов хозяйки.
Кошка Свифт является третьей в рейтинге богатства домашних питомцев. На втором месте находится кошка Нала, на которую подписаны четыре миллиона человек ($100 миллионов), а на первом — немецкая овчарка Гюнтер VI ($500 миллионов).
Ранее Пентагон опроверг сообщения о сотрудничестве с Тейлор Свифт, передает «Радиоточка НСН».