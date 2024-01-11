Рэпер Птаха высказался о конфликте с Бьянкой

«Человек перестал отвечать на мои сообщения. Просто я ему что-то пишу, спрашиваю о чем-то, он просто игнорирует. Я ему наговариваю: «Что случилось? Ты мне можешь хотя бы объяснить, в чем я виновата? Или почему ты перестал общаться? Что за детский сад? Он мне ничего так и не объяснил до сих пор. Я так и не поняла, в чем прикол», — заявляла Липницкая.