Почему Божена Рынска ненавидит Россию и Израиль и судится за квартиру в США

Российские общественники требуют привлечь к уголовной ответственности светскую обозревательницу Божену Рынску. Как сообщает Life.ru, скандалистка недавно перебралась из Израиля в Латвию и продолжает критиковать Россию и ее граждан.

Напомним, что после начала спецоперации Рынска вместе с дочерью уехала в Израиль, паспорт которого обозревательница получила еще в 2019 году. Перед отъездом за границу она начала распродавать свое имущество в России. Например, продала квартиру в центре Москвы, на Трехпрудном переулке, причем ниже рыночной стоимости — за 52 млн рублей. Параллельно она распродавала брендовую одежду, сумочки. Даже от обручального кольца светская львица избавилась через социальные сети. Тогда Божена жаловалась на нехватку денег. Кроме того, она просила предоставить ей на какое-то время пустующую квартиру в Израиле.

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После отъезда из России Рынска стала критиковать страну — как в социальных сетях, так и в различных интервью. Например, после недавнего переезда в Латвию она заявила, что «русский мир — быдляцкое днище». Она пожаловалась на курьеров-неграждан Латвии, которые возили ее вещи.

«Это животные. Они не понимают, что такое хорошо, а что такое плохо, они вне морали — животные!» — сказала обозревательница.

Отметим, что критикует Рынска не только Россию, но и Израиль. В том же интервью она заявила, что не может терпеть эту страну.

«Я все там не приемлю: отношение к жизни, беспардонность, неумение держать дистанцию, хамство, неопрятность, отношение к людям, необязательность и дикое раздолбайство», — сказала она.

При этом Божена заявила, что в Израиле даже хуже, чем в России, и выбирая между старой и новой родиной она однозначно бы выбрала первую.

С момента отъезда Рынска не работает — не хватает времени из-за судебных разбирательств с родственниками ее покончившего с собой мужа Игоря Малашенко. Кроме последней супруги у него также осталась бывшая жена Елена Пивоварова и трое совместных детей. При жизни политолог и медиаменеджер не был беден: он являлся одним из создателей телекомпании НТВ, занимал посты генерального директора «Останкино» и ТОО «Телекомпания НТВ». Заработанные средства мужчина вкладывал в недвижимость: лишь в Москве у него было несколько престижных квартир и шикарный особняк на Рублевке — он, по всей видимости, отошел Божене.

Кроме того, Малашенко вкладывался и в зарубежную недвижимость. Напомним, что 64-летний медиаменеджер покончил с собой в шикарном особняке в испанском городе Сан-Роке. Недвижимость была оформлена на местную компанию, однако незадолго до смерти ей стала управлять Пивоварова.

Еще три квартиры Малашенко в разное время купил в Нью-Йорке на Манхэттене. За одну из них и судится Рынска с бывшей семьей супруга. Жилье площадью 372 квадрата рядом с Центральным парком политолог приобрел еще в 2004 году за 5,4 млн долларов. По слухам, сразу после смерти Пивоварова пыталась продать жилье, но покупателя найти не удалось. Сейчас же Божена, как последняя законная жена, пытается оставить ее за собой.