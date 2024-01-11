Телекритик раскрыл, будет ли «Модный приговор» популярен без Александра Васильева

«Александр Васильев был не первым ведущим шоу «Модный приговор». До этого программу вел модельер Вячеслав Зайцев, Андрей Бартенев. И это доказывает, что телеканал может при желании заменить любого ведущего», — пояснил Горбунов.

Он уточнил, что формат передачи интересен тем, что гостям шоу подбирают модные образы, благодаря чему они могут изменить свою жизнь в лучшую сторону. По мнению Горбунова, именно формат программы притягивает зрителей, а не личность ведущего. При этом телекритик выразил мнение, что «Модный приговор» стал бы еще интереснее, если бы шоу вели несколько ведущих, сменяющих друг друга. Он также усомнился, что стилист Рогов и актер Верник смогут заинтересовать целевую аудиторию шоу в роли ведущих.