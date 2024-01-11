«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 11 января, кто уедет на СВО

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»), прошедшая 20 декабря в Москве, повлияла на жизнь и деятельность ее участников. Что об этом известно, кого из знаменитостей могут забрать на СВО, какие новости выходили в последнее время?

Кто из участников «голой» вечеринки может уехать на СВО

Рэпер VACIO (Николай Васильев) выразил готовность уйти в зону СВО, если он сможет быть полезен на передовой. По данным «Газета.Ru», исполнителю уже вручили повестку в военкомат, срочную службу он ранее не проходил.

Telegram-канал SHOT сообщил, что VACIO заберут в армию весной.

«Тем самым он хочет доказать, что никакого отношения к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) не имеет, а на самом деле настоящий мужик и готов к срочной службе. Сотрудники уже доставляли музыканта в московский военкомат Савеловского района, где его осмотрела медкомиссия и ему вручили повестку», — говорится в сообщении канала.

Кто из артистов поедет в зону СВО с концертами после «голой» вечеринки

Как сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», некоторые участники «голой» вечеринки также согласились поехать в зону спецоперации с гуманитарной миссией и выступлениями, в частности, поездку рассматривают певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и рэпер T-killah (Александр Тарасов).

«Других вариантов им просто не дают. В ближайшее время звезды (к примеру, Глюкоза и Александр T-killah Тарасов) отправятся, чтобы „искупить вину“. Благодаря такому „раскаянию“ они снова хотят вернуться в ротацию эфиров. Уже продумывают репертуар и сценический образ», — пишет источник.

Кто намерен судиться с Анастасией Ивлеевой

Автор «Бригады», актер Александр Иншаков намерен повторно подать иск против Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей из-за «голой» вечеринки после того, как Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к блогеру с требованием выплаты компенсации морального вреда за организованное мероприятие. Причиной такого решения стала регистрация Ивлеевой.

Иншаков обратил внимание, что намерен выяснить, где проживает блогер, и подать иск в местный суд по адресу регистрации блогера. Актер хочет добиться не только денежной компенсации, но и запрета на выступления Ивлеевой на различных мероприятиях.

Почему закрыли клуб «Мутабор»

Ночной клуб «Мутабор», где прошла вечеринка Анастасии Ивлеевой, опечатали после проверки Роскомнадзора, в результате которой был составлен протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Лефортовский суд Москвы вынес постановление о приостановке работы заведения на 90 суток.

По одним данным, причиной стало присутствие на вечеринке Ивлеевой больного инфекцией. Однако Telegram-канал Baza утверждает, что один из посетителей вечеринки якобы отравился пивом.

Юрист Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru предположил, что после закрытия клуба «Мутабор» с заведением может случиться «все что угодно». Он выразил мнение, что возникшие проблемы «выглядят как месть» после вечеринки Ивлеевой.