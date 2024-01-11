Стали известны шокирующие факты о звезде сериала «Друзья» Мэттью Перри

Актер культового сериала «Друзья» Мэттью Перри, умерший в прошлом году, так и не смог избавиться от наркотической зависимости и в порывах гнева причинял боль близким людям. Об этом со ссылкой на трех людей, хорошо знавших артиста, пишет US magazine.

Тело Мэттью Перри («Друзья», «Девять ярдов», «Папе снова 17») было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года. Актеру было 54 года. Перри в течение многих лет боролся с зависимостями и рассказал об этом в своих мемуарах, вышедших в 2022 году.

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При этом в отчете о вскрытии говорится, что актер умер от «острого воздействия кетамина». Судмедэксперт пришел к выводу, что концентрация лекарства в его организме была эквивалентна тому количеству, которое используется во время общей анестезии.

В свою очередь осведомленные источники издания рассказали, что их не удивило, что в организме Мэттью Перри были найдены лекарства. По их словам, актер все время лгал о том, что победил зависимость.

Также звезда сериала «Друзья» мог становиться настоящим монстром, причиняя боль близким людям, утверждают они.

«Все, что он умел делать, — это причинять боль и изображать жертву», - пояснил один из источников.

В частности, издание утверждает, что в один из приступов гнева Перри напал на свою подругу Морган Мозес, которая выполняла при нем роль «трезвой компаньонки», помогая воздерживаться от приема наркотиков.

«Он швырнул [Морган] в стену, бросил что-то в нее и толкнул на кровать», — заявил осведомленный источник, подчеркнув, что в тот день актер «превратил угрозы и намеки на насилие в настоящее насилие».

В итоге Морган Мозес прекратила общаться с Мэттью Перри.

«Все просто хотели, чтобы с ним все было в порядке, а он был ужасен… Он злился из-за мелочей, а затем выворачивал все так, что становился жертвой», - утверждает осведомленный источник издания.

При этом бывшая девушка Перри, которой на момент их отношений было около 20 лет, пригрозила подать на него в суд в 2020 году за эмоциональное и психологическое насилие. Она утверждала, что актер подсадил ее на наркотики, однако до публичного разбирательства дело не дошло, так как девушка предпочла забрать денежную компенсацию, которую предложил ей звезда «Друзей».

Также источники издания утверждают, что приложение для знакомств Перри использовал и для того, чтобы заставлять женщин приносить ему наркотики. Он приглашал их к себе домой, прося принести с собой дозу.