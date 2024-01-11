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Валдис Пельш рассказал о состоянии ведущего КВН Александра Маслякова

Валдис Пельш рассказал о состоянии ведущего КВН Александра Маслякова

Пельш рассказал о состоянии Александра Маслякова
© РИА Новости

Ведущий КВН Александр Масляков вот уже несколько месяцев не появляется на Первом канале. По слухам, виной тому стало состояние его здоровья – ещё в феврале 2022-го Масляков перенёс коронавирус, который, как известно, имеет долгоиграющие последствия.

Завесу тайны приоткрыл Валдис Пельш. Он заменил Александра Маслякова в «Клубе весёлых и находчивых». Хотя авторы программы перепробовали несколько вариантов, в роли ведущего КВН закрепился именно Пельш. По предположениям авторов Telegram-канала BLITZ+, выбрать его в качестве преемника мог сам Масляков, который наверняка смотрел игры и с Валдисом Пельшем, и с другими претендентами.

Я самый активный ведущий, - признался сам Пельш в интервью с Александром Добровинским. – Это интереснее, чем сидеть в жюри.

Также Валдис Пельш подтвердил, что Масляков отошёл от дел по состоянию здоровья. Из уважения к ведущему он не стал уточнять подробности, но отметил, что желает Александру Маслякову скорейшего выздоровления.

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Как писал портал Pravda.ru, сейчас главный ведущий КВН осел на своей даче в Подмосковье. Слухи о его тяжёлом состоянии близкие Маслякова всячески опровергают.

Ранее с Первого канала пропала астролог Василиса Володина, которая была соведущей шоу «Давай поженимся!» (16+). В новом сезоне, вышедшем осенью прошлого года, её заменил искусственный интеллект. Сама Володина заявила, что уйти из «Давай поженимся!» её вынудила Лариса Гузеева.

Шоу-бизнес
Василиса Володина
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