Пельш рассказал о состоянии Александра Маслякова

Валдис Пельш рассказал о состоянии ведущего КВН Александра Маслякова

Ведущий КВН Александр Масляков вот уже несколько месяцев не появляется на Первом канале. По слухам, виной тому стало состояние его здоровья – ещё в феврале 2022-го Масляков перенёс коронавирус, который, как известно, имеет долгоиграющие последствия.

Завесу тайны приоткрыл Валдис Пельш. Он заменил Александра Маслякова в «Клубе весёлых и находчивых». Хотя авторы программы перепробовали несколько вариантов, в роли ведущего КВН закрепился именно Пельш. По предположениям авторов Telegram-канала BLITZ+, выбрать его в качестве преемника мог сам Масляков, который наверняка смотрел игры и с Валдисом Пельшем, и с другими претендентами.

Я самый активный ведущий, - признался сам Пельш в интервью с Александром Добровинским. – Это интереснее, чем сидеть в жюри.

Также Валдис Пельш подтвердил, что Масляков отошёл от дел по состоянию здоровья. Из уважения к ведущему он не стал уточнять подробности, но отметил, что желает Александру Маслякову скорейшего выздоровления.

Как писал портал Pravda.ru, сейчас главный ведущий КВН осел на своей даче в Подмосковье. Слухи о его тяжёлом состоянии близкие Маслякова всячески опровергают.