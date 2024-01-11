Уехавшая из России певица Монеточка родила второго ребенка

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) родила второго ребенка. Об этом она сообщила в социальных сетях.

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"Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Всё, слава богу, прошло легко и быстро", — написала певица.

Она также добавила: "Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотелось говорить про беременность".

С декабря 2020 года Монеточка состоит в браке с музыкантом и продюсером Витей Исаевым (Виктором Емелиным). В 2022 году вместе с мужем переехала в Литву. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. 10 января 2024 года у пары появился на свет сын.

Артистке - 25 лет, свой последний альбом — "Декоративно-прикладное искусство" — она выпустила в 2020 году. С рождением детей, у актрисы больше не выходили новые альбомы, а ее социальные сети заполнились семейными кадрами.