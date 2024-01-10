Хамовнический суд Москвы вернул иск на миллиард рублей к Ивлеевой

В иске указывалось, что своими действиями по организации и проведению 21 декабря вечеринки в клубе "Мутабор", в которой приняли участие многие представители российского шоу-бизнеса, включая заслуженных и народных артистов России, Ивлеева причинила истцам существенные нравственные страдания. В связи с чем они просили суд взыскать с Ивлеевой компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей, а также обязать ее в счет компенсации морального вреда перечислить указанную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а также запретить вести культурно-массовые мероприятия на территории России. ТАСС