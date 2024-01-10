Иск Российского авторского общества (РАО) к певцу Филиппу Киркорову связан с нарушением прав авторов и композиторов 13 песен, которые он исполнил на мероприятии в Государственном Кремлевском дворце в апреле 2022 года. RT на русском

"РАО неоднократно предлагало Киркорову урегулировать эту ситуацию, проводило переговоры, однако это не возымело эффекта. Авторы до сих пор не получили вознаграждение. В связи с этим РАО было вынуждено обратиться в суд", - добавили в организации. ТАСС